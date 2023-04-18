Karaciğeri bayramda kirletmeyin

Oruç ibadetinin insan sağlığına en önemli faydalarından birinin karaciğer temizlenmesi olduğunu kaydeden Beslenme ve Diyet Uzmanı Nuray Aytan Akça, Ramazan'da arınan karaciğerin aşırı tatlı ve yağlı yiyecekler tüketerek bayramda yeniden kirletilmemesi uyarısında bulundu. Akça, ayrıca sahurla kazanılan gece yeme alışkanlığını Ramazan sonrasında da devam ettiren bireyler olduğunu belirterek, bu alışkanlığın kilo alımı ve sağlık açısından bırakılması gerektiğini söyledi. Akça, "Ramazan'da ikiye düşen öğün sayısını kontrollü bir şeklide arttırmak gerekiyor. Aksi takdirde hazımsızlık ve şişkinlik gibi sindirim problemlerine neden olabilir. Ramazan sonrasında bazı kişilerin gece yemek yemeyi sürdürdüğü gözlenmekte. Yemek yemeyi yatmadan 3 saat önce sonlandırın" dedi.