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07 Nisan 2023 Cuma 09:55:00 - Güncelleme:07 Nisan 2023 Cuma 09:55:00

Kademeli yemek şekeri dengeler

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Dr. Adnan Yay, bir anda aşırı besin tüketmenin kan şekerini yükselttiğini belirtti.

Medipol Çamlıca Üniversite Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Adnan Yay, bir anda aşırı besin tüketmenin kan şekerini yükselttiğini belirterek, "İftarınızı kademeli bir şekilde yaparsanız şeker dalgalanmasından sizi korur" diyerek şunları kaydetti: "Başlangıcı bir bardak su, yarım kase çorba ve bir dilim tam buğday ya da çavdar ekmeğiyle yapın. Çorbanın hemen ardından bir kase salata yiyin ve kısa bir ara verin. Sonra ana öğün yapılması... Böylelikle uzun süreli açlıktan sonra hipoglisemik atağa bağlı aşırı yemek yiyip kan şekerinizi aşırı yükseltmekten, şeker dalgalanmasından sizi koruyacaktır. Ramazan pidesindeki beyaz unun kan şekerini hızlı artıracağı unutulmamalı ve sınırlı tüketilmelidir. İftar ve sahur arasında bol su içmenin sıvı kaybının yerine konulmasında önemli bir rol üstlendiği unutulmamalı."

Etiketler : kan şekeri yemek besin iftar

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