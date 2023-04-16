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16 Nisan 2023 Pazar 14:49:00 - Güncelleme:16 Nisan 2023 Pazar 14:49:00

Kabe, ramazanın 25. gecesinde 1,5 milyonun üzerinde Müslüman'ı ağırladı

Kaynak: AA

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Suudi Arabistan makamları, ramazan ayının 25. gecesinde 1,5 milyondan fazla Müslüman'ın Kabe'de ibadet ettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Haremeyn İşleri Başkanlığı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Mekke'de Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın ramazan ayının 25. gecesinde 1,5 milyondan fazla Müslüman'ı ağırladığı belirtildi.

Yerel basın da bunun ramazan ayının başından bu yana Mescid-i Haram'da kaydedilen en yüksek sayı olduğuna dikkati çekti.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, 26 Mart'taki açıklamasında, "daha fazla kişiye ibadet fırsatı vermek için" ramazan ayında herkesin sadece bir kez umre yapabileceğini duyurmuştu.

Etiketler : suudi arabistan kabe mescidi haram umre müslüman ibadet
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