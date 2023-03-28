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28 Mart 2023 Salı 10:36:00 - Güncelleme:28 Mart 2023 Salı 10:36:00

İznikli minikler eski ramazanları yaşıyor

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Ramazan ayı etkinliklerinde çocuklar eski Ramazanları yaşıyor.

İznik Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan ayı etkinliklerinde çocuklar eski Ramazanları yaşıyor. Özlenen eski Ramazanların manevi ortamı ve sıcaklığı düzenlenen etkinlikler ile İznik'e taşındı. "Eski ramazanlarda yaşanan manevi ortamın sıcaklığı ve coşkusunu bugünde çocuklarımızın yaşamalarını istiyoruz" diyen İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, "On bir ayın sultanı ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak, 'Nerede o eski Ramazanlar' diyenlerin nostalji özlemini gidermek amacıyla, Ramazan ayı geleneklerinin yaşatıldığı etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Hepimizin özlediği eski Ramazanların coşkusunu etkinliklerimizle hep birlikte yaşıyoruz. Bu yıl içimiz buruk, kalbimiz deprem bölgesinde. Devlet millet el ele yaralar hızla sarılıyor. İlçemizdeki depremzede çocuklarımızın da İznikli çocuklarımız ile bir arada olduğu bu gecelerde onların mutluluğunu görmek bizleri de mutlu ediyor" dedi.

Etiketler : ramazan etkinlik on bir ayın sultanı

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