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17 Nisan 2023 Pazartesi 11:53:00 - Güncelleme:17 Nisan 2023 Pazartesi 11:53:00

İtikafı gözyaşı içinde yaşıyorlar

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İstanbul'da Hazreti Muhammed'in itikaf sünnetini yerine getirmek isteyenler, Ramazan'ın son 10 gününde dış dünyayla bağlantılarını kesip ibadet için camilere kapanıyor.

Allah'ın rızasını kazanmak için belli bir adap içinde camide kalmak ve ibadetle meşgul olmak anlamına gelen "itikaf", ramazanın son 10 gününde gerçekleştiriliyor. Bu sünneti yerine getirmek isteyen Müslümanlar, bayramın ilk gününe kadar 24 saatlerini ibadete ayırmaya çalışıyor. Fatih'teki Şehzadebaşı Camisi'nde bu yıl yaklaşık 150 kişi itikafa girdi. Türkiye ve İstanbul'un farklı yerlerinden gelen Müslümanlar, dünyayla bağlantılarını keserek gece gündüz camide ibadet ediyor. Şehzadebaşı Camisi'nde itikafa giren 70 yaşındaki İbrahim Altuğ, 10 yıldır itikafa girdiğini belirterek "Camide mukabele yapıyor, iftara yakın halka yapıp dua ediyoruz. İtikafa gelenler az uyuyor, hep ibadet yapıyoruz. Ayrıca dua ediyoruz. Tüm dünya için dua ediyoruz. 10 gün bitince kapıdan dışarıya çıkmak istemiyorum, dışarısı bana sanki hapishane geliyor" dedi.

Etiketler : hazreti muhammed ramazan itikaf ibadet
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