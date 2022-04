İtfaiyeciler iftar ve sahurda da görev başında

Ramazanda da diğer aylarda olduğu gibi 24-48 mesai sistemiyle çalışan itfaiye erleri, güne "itfaiyeci duası" ile başlıyor.

Gün boyu yangın, trafik kazası, göçük gibi olaylara müdahale eden itfaiyeciler, akşam vakti iftarı bir kulakları telsizde bir kulakları da ezanda bekliyor.

Göreve gidince özel giysilerini giyip ekipmanlarını takan itfaiyeciler, görevin uzadığı bazı zamanlarda oruçlarını geç açabiliyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, AA muhabirine, 2021 yılında 4 bini yangın olmak üzere trafik kazası, boğulma, deprem ve göçük gibi 7 bin 500 olayda görev aldıklarını söyledi.

Günlük ortalama 20 vakaya çıkış yaptıklarını dile getiren Katipoğlu, yaz aylarında bu sayının 80'i bulduğunu ifade etti.

İlde toplamda 19 şubede hizmet verdiklerini ve bütün ilçelerde şubelerinin olduğunu kaydeden Katipoğlu, bunun da yangına ulaşma sürelerini 2 dakikaya kadar düşürebildiğini belirtti.

İşlerinin sadece yangın söndürmek olmadığını, yardıma ihtiyacı olan her canlıya koşan bir birim olduklarını ifade eden Katipoğlu, şunları kaydetti:

"24-48 saat sistemiyle çalışan itfaiye teşkilatı, zorlu bir mesleği icra ediyor. İtfaiyeci arkadaşlarımız sabah evlerinden helalleşerek çıkar ve görevlerinin başına gelir. Gün içerisinde burada neyle karşılaşacaklarını, hangi olaya gideceklerini bilmezler. Trafik kazası, yangın, deprem, göçük... Birçok olayla karşı karşıya kalabilirler ve belki bir daha evlerine dönememe durumları olabilir. İnsanların korkarak kaçtığı yerlere, kapalı mekanlara bizim itfaiyeci kardeşlerimiz girer, orada bir can varsa önce canı kurtarmaya çalışır. Bu yoğun tempo ramazanda da sürüyor. Arkadaşlarımız tam iftara otururlar, ezan okunduğu anda ihbar çıkabilir. Öyle durumlarda arkadaşlarımız 'Yemeğimi yiyeyim, suyumu içeyim, orucumu açayım' demez. İhbar geldiği anda yemeğini bırakır, orucunu açmamış da olsa olay yerine intikal eder."

Bazı durumlarda da vakanın sürdüğü ortamda bir suyla orucunu açan itfaiye erlerinin görevlerine devam ettiğini dile getiren Katipoğlu, "Arkadaşlarımız belki bir suyla orucunu açarlar, yemek yiyemezler. Sahura otururlar, bazen sahurda vaka çıkar. Tekrar nöbet yerlerine dönme imkanı olmayınca bir bardak suyla oruç tuttukları oluyor." diye konuştu.

Yemekler ekip amirinden

Baş şoför Cumali Yiğit de ramazanda bazen iş yerinde bazen de olay yerinde iftarlarını yaptıklarını söyledi.

İtfaiyeciliğin gönülden gelen bir iş olduğunu, bu yüzden ramazanda da bazı zorluklarına severek katlandıklarını anlatan Yiğit, "Ekip amirimiz Hamit ağabey yemeğimizi yapıyor. İftarı görevi başında bekleyen arkadaşlarımız da var, masada bekleyen de... 7-24 görev başındayız. Her an, her olaya müdahale edecek kapasitede bir ekibiz. İtfaiyenin zorlukları da var mutlulukları da var." ifadelerini kullandı.