İsrafa ‘temcit'le uyarı

Esenler Belediyesi'nin gün geçtikçe artan israfa dikkat çekmek ve toplumsal şuur oluşturmak amacıyla hayata geçirdiği "Atıksız Hayat- Atıksız Mutfak" projesi çerçevesinde "Temcid Sohbetleri" düzenlenmeye başlandı. Osmanlı'da Ramazan ayının başlangıcını haber vermek için okunan Temcid-i Şerif geleneği, Ramazan ayında her gece teravih namazından sonra ve sahur vaktinde okunurdu. Bu gelenekle birlikte ortaya çıkan temcit pilavının özelliği ise iftardan kalması ve sahur vaktinde ısıtılarak tüketilmesiydi. Esenler Belediyesi bu çerçevede Ramazan boyunca Esenler'deki camilerde "Temcit Sohbetleri" düzenlemeye başladı. Hacı Emsal Avcı Taş Camii'nde İstanbul emekli başvaizi Mustafa Akgül tarafından verilen sohbetin ardından tasavvuf müziği grubu temcit kasideleri okudu. Programda temcit pilavı ve Osmanlı şerbeti ikram edildi. Temcit pilavı ile mutfaklardaki israfa dikkat çekilen programda "Atıksız Hayat" temalı tipografik sergi düzenlendi. Programda hiçbir ürünün israf edilmemesi için geri dönüşüm kutuları, bulunduruldu.