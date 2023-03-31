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31 Mart 2023 Cuma 09:22:00 - Güncelleme:31 Mart 2023 Cuma 09:22:00

İlaçlarınızı sahurdan yarım saat önce için

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Uzm. Dr. Esra Tutal, Ramazan'da özellikle tiroit hastalarının ilaçlarını nasıl kullanmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Liv Hospital Samsun Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği'nden Uzm. Dr. Esra Tutal, Ramazan'da özellikle tiroit hastalarının ilaçlarını nasıl kullanmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Dr. Tutal, "Tiroit hormonları en iyi mide boşken emilir. Bu nedenle kahvaltıdan en az yarım saat önce alınmalıdır. Bu süreye uyulmadığı zaman ilacın yeterli emilimi gerçekleşmez ve kan TSH seviyelerinde dalgalanmalar olur. Ramazan 1 ay gibi uzun bir süreyi kapsadığı için bu dönemde de ilacın doğru kullanımı önemlidir" diye konuştu, şu önerilerde bulundu: "Sahur yemeği yenilmeden yarım saat önce uyanılıp ilaç alındıktan sonra sahurluk yenilebilir."

Etiketler : tiroit hastaları ilaç sahur ramazan

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