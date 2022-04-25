İftarda çorba sonrası mola verin

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Filiz Çalışkan, "Gün içinde sıvı alınmadığı için de iftar sonrası bol sıvı tüketmeli ve sahur öğününü atlamamalıyız. Çok şekerli, çok tuzlu ve çok yağlı yiyeceklerden kaçınmalıyız. İftarda hafif bir yemek sonrası 15 dakika ara verip, ana öğüne ondan sonra geçmeliyiz. İftar ve sahur arası susamış hissetmesek bile vücuttaki sıvı kaybını önlemek için bol sıvı tüketmeliyiz. Gazlı içecek ve şekerli içeceklerden uzak durmak gerekli bunun yerine; açık çay, soda, ayran, az şekerli komposto ve en önemlisi saf su tüketimini arttırmalıyız" dedi.