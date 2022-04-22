VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsmail Demir duyurdu: TG40-BA'nın ilk teslimatı gerçekleşti
Yapı ve Yapı A.Ş.'nin ofisi Türkiye Mimarlık Yıllığı 2021 için seçilen projeler arasına girdi
Aliyev'den Ermenistan'a rest: Tanımayız
'Ödemem' dediği faturaların tutarı soruldu!
Bursa'daki hain saldırının faili tespit edildi!
Ukrayna'ya verilecek İHA'lar için şok sözler!
Sağanak yağmur geliyor
İsrail polisi sabah namazının ardından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın ağustosta açılması hedefleniyor
Musk, Twitter'ı almak için 46,5 milyar dolarlık finansmanı sağladı
Fed Başkanı Powell, 50 baz puanlık faiz artışının mayısta 'masada' olduğuna işaret etti
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Türkiye'ye yönelik ilginin artarak devam ettiğini görmek bizi ziyade...
Pentagon: Rusya Donbas bölgesindeki tabur sayısını 85'e çıkardı
Menekşe Deresi 'içine petrol dökülmüş gibi'
"Türkiye uzun bir oyun oynamaya hazır görünüyor"
İttifakın küçüğü krizin büyüğünü çıkardı
Bu köyde 30 yıldır tek iftar sofrası var
Teklisinin yapımcısı
El ele alışveriş
Kosova çıkarması
Sinan'da rap atağı
1 klip 5 derya
Annem tekme tokat dövdü
Alkışlanacak hareket
22 Nisan 2022 Cuma 07:40:00 - Güncelleme:22 Nisan 2022 Cuma 13:34:00

İftar ve sahur önerisi: 'Ağız sağlığı için' yoğurt yiyin

ABONE OL

Ramazan içerisinde özellikle süt ve süt ürünlerinin tüketimini artırmak hem genel sağlık hem de diş sağlığı adına çok önem arz ediyor.

Ramazan içerisinde özellikle süt ve süt ürünlerinin tüketimini artırmak hem genel sağlık hem de diş sağlığı adına çok önem arz ediyor. Özellikle yoğurtta bulunan probiyotikler ağız kokusu yapan bakterilerin en büyük düşmanıdır. Prof. Dr. Ali Rıza Tunçdemir, ramazanda ağız kokusunun önüne geçmek için iftar ve sahurda yoğurt yeme tavsiyesinde bulundu. Tunçdemir, ayrıca iftar ve sahur sonrası mutlaka diş fırçasıyla dişlerin düzgün şekilde temizlenmesinin de gün içinde ağızda kuruluğa neden olan bakterilerin üremesini azaltacağını, bunun da ağız kokusunu önleyeceğini sözlerine ekledi.

Etiketler : İftar ve sahur önerisi Prof. Dr. Ali Rıza Tunçdemir süt ve süt ürünleri
Özgür müzisyen

Özgür müzisyen
Gala için kıyafet alışverişi

Gala için kıyafet alışverişi
Yeni nesil arabesk

Yeni nesil arabesk
Kitap alışverişi

Kitap alışverişi
Babam intihar ettiğinde sahnedeydim

Babam intihar ettiğinde sahnedeydim
Çekimler bitti

Çekimler bitti
Yürüyen servet

Yürüyen servet
Kendi kanalını açtı

Kendi kanalını açtı
Anlamsız hareketler

Anlamsız hareketler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER