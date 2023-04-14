İftar sofrasında sebzeye yer açın

DoktorTakvimi uzmanlarından Diyetisyen Kerime Ferhatoğlu, Ramazan'da metabolizmalardaki yavaşlama ve bağırsaklardaki tembelleşmenin önüne geçmek için yapılabilecekleri şöyle sıraladı: "Çorba sonrası minimum 10 dakika ara vererek beynimize tokluk sinyallerinin yavaş yavaş iletilmesini sağlayalım. Ana yemeklerde yağlı, karbonhidrat ağırlıklı yemekler yerine sebze ve sağlıklı protein türevlerini seçelim. Et ve et ürünlerini de sebzeyle destekleyerek yiyelim ve yemeğimizi yavaş bir şekilde daha fazla çiğneyerek tamamlamaya çalışalım ki tokluk sinyalleri tamamen iletilsin. Ayrıca, yemek ardından yenen şerbetli ve yoğun tatlılar hem kan şekerimizi yükseltir hem de sindirimi kötü etkiler. Bu sebepten tatlı tercihimizi sütlü tatlılar ya da meyve ile tamamlayalım.