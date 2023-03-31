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31 Mart 2023 Cuma 09:26:00 - Güncelleme:31 Mart 2023 Cuma 09:26:00

İftar da sahur da ekmek teknelerinde

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“Vira bismillah” diyerek 1 Eylül'de denize açılan ve 15 Nisan'da sezonu tamamlamaya hazırlanan Ege'deki balıkçılar, Ramazan ayında iftar ve sahurlarını açık denizde yapıyor.

Daha çok geceleri çalışıp gündüzleri dinlenme imkanı bulan "denizin mevsimlik işçileri"nin ekmek tekneleri, aynı zamanda evleri oluyor. Gün batımına doğru, Foça Limanı'ndan ayrılan tekne, mavi sularda ilerlerken iftar hazırlıkları da başlıyor. İftar vakti ezan sesi duyulmadığı için saat, televizyon ve telefondan kontrol edilerek oruçlar açılıyor. İftar sonrası kaptan, rotayı balık geçişlerinin yoğun olduğu bölgelere doğru çeviriyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde balıkların toplanması için tekne belli bir noktada beklemeye geçiyor. Bu sırada "ışıkçı" olarak tabir edilen ve balıkları ışık yayarak bulunduğu noktaya toplamayı amaçlayan tekne ile de görüşen kaptan, sonar cihazından sürü geçişlerini takip ediyor. Saat 04.30'u gösterdiğinde ise bu kez sahur için hazırlıklar yapılıyor. Yemeklerini yiyen balıkçılar oruç için niyet edip, yeniden işe koyuluyor.

Etiketler : iftar sahur oruç

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