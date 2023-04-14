Geçmişi unutmadan geleceğe yön verelim

Adaletin timsali Hz. Ömer, bir defasında arkadaşlarına şöyle seslenmişti: "Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin, büyük hesap günü için kendinizi hazırlayın! Çünkü kıyamet gününde hesap, ancak dünyada iken kendisini hesaba çekenler için kolay olacaktır." Zaman hızla akın giderken insanın kendi içinde yaptığı muhasebe geleceği için büyük önem taşıyor. Muhasebenin özü, kişinin kendini bilmesidir. Hakikat aynasına bakıp kendine gelmesidir. Nereden geldiğini, niçin geldiğini ve nereye gideceğini tefekkür etmesidir. Muhasebenin başı, her türlü nefsanî ve şehevî arzulara dur diyebilmektir. Kötü huy ve davranışları terk edebilmektir. Bütün günahlarımıza tövbe etmek, bir daha aynı günahlara dönmemeye karar vermektir.

HARAMDAN UZAK DURUN



Muhasebe, imanımızı kemale erdirme ve istikametimizi muhafaza etme çabasıdır. Allah'ın helal kıldığı söz ve davranışlara sımsıkı sarılma, haram kıldıklarından uzak durma gayretidir. Ölüm bize gelinceye kadar ibadetten bir an olsun ayrılmama kararlılığıdır. Yüce ahlak üzere gönderilen Peygamber Efendimizin ahlakını kuşanma azmidir. Nihayetinde muhasebe, tam bir teslimiyetle Allah'a kul olmak, kul hakkına da titizlikle riayet etmektir. Mâsivâyı, yani Rabbimizden başka ne varsa hepsini gönlümüzden söküp atmaktır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: "Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes, yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Evet, Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır."

KÂBE SON YILLARIN EN YOĞUN GÜNLERİNİ YAŞIYOR



Kutsal topraklarda Ramazan bereketi... Binlerce Müslüman pandemi sonrası yasakların kalkmasıyla Kabe'ye akın etti. İbadetlerini dayanışma içinde yapan Müslümanlar, iftar ve sahuru da birlik içinde gerçekleştiriyor.