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27 Mart 2023 Pazartesi 09:55:00 - Güncelleme:27 Mart 2023 Pazartesi 09:55:00

Fazla su tüketimi reflüyü tetikler

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Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Burhan Özdil, yemek ile birlikte su veya sıvının çok alınmasının sindirimi güçleştirdiğini ve reflüyü artırdığını söyledi.

İftarda aşırı susama hissi ile normalden fazla sıvı alımının olabileceğine değinen Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Burhan Özdil, yemek ile birlikte su veya sıvının çok alınmasının sindirimi güçleştirdiğini ve reflüyü artırdığını söyledi. Medical Park Adana Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Özdil, "Uzun süreli açlıkta vücudumuz hasarlı hücreleri enerji kaynağı olarak kullanır ve böylece bu hücrelerin zararlı hücrelere dönüşmesini ve hastalık yapmasını engeller. Yeme içmemizi uygun bir şekilde ayarlamazsak, oruç sırasında mide şikayetlerimiz artar. Uzun süren açlık sonrasında tokluk hissinin geç ulaşması ve aşırıya kaçmak, sindirim problemlerini de beraberinde getirir" dedi.

Etiketler : iftar su tüketimi reflü

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