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En hayırlı lokma helal kazançtır
Besmele, berekete açılan bir kapıdır
15 Nisan 2023 Cumartesi 13:55:00 - Güncelleme:15 Nisan 2023 Cumartesi 13:55:00

En hayırlı lokma helal kazançtır

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Helal kazanç; emekle elde edilen nimetin “en hayırlı lokma” olduğunu idrak etmektir. Helal kazanç, yalan, hile ve aldatmadan kaçınmak, haram lokmayı, mideyi yakıp kavuran bir kor gibi görmektir.

Yüce Allah helal ve temiz rızık peşinde koşmayı, haramlardan sakınmayı emretmiştir. Helalinden kazanmak için emek sarf etmeyi, alın teri dökmeyi öğütlemiştir. Nitekim O, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur: "Rızkınızı Allah katında arayın, O'na kulluk edin, O'na şükredin; sonunda O'na döndürüleceksiniz." Helal kazanç; el emeği ve göz nuruyla elde edilen nimetin "en hayırlı lokma" olduğunu idrak etmektir. Ölçüyü ve tartıyı eksiksiz yapmak, söz ve davranışlarda dürüst davranmaktır. Helal kazanç, işinin hakkını vermek, işçinin hakkını alın teri kurumadan ödemektir. Kul ve kamu hakkına riayet ederek kazancı ve ömrü bereketlendirmektir.

KULUN VEBALİDİR

Helal kazanç, maddi yönden yükselirken, manevi olarak tükenmemektir. Hırs ve tamahın esiri olmamak, boynunda hiçbir kulun vebalini taşımamaktır. Helal kazanç, yalan, hile ve aldatmadan kaçınmak, haram lokmayı, mideyi yakıp kavuran bir kor gibi görmektir. Günümüzde dürüst, güvenilir, helal-haram hassasiyeti olan, işinin ve işçinin hakkını gözetenlerin sayısı çoğunlukta. Ancak bunun yanında sadece maddiyat odaklı düşünenlerin, daha fazla kazanmayı hayatın gayesi sananların sayısı da artıyor. İslam, boğazımızdan geçen her bir lokmanın helal ve meşru olmasını imanımızın bir gereği olarak görür. İçki ve ticaretinden, içerisinde kumar olan bütün oyunlardan, faizin her çeşidinden, hırsızlık, rüşvet, tefecilik, kamu malını üzerine geçirmek, stokçuluk ve karaborsacılık gibi her türlü haramdan şiddetle kaçınmamızı emreder. Unutmayalım ki kim helalinden kazanıp helal yollarda harcarsa ibadeti kabul, duası makbul olur.

Etiketler : helal kazanç lokma
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