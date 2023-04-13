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13 Nisan 2023 Perşembe 12:15:00 - Güncelleme:13 Nisan 2023 Perşembe 12:15:00

En güzel isimler Allah'a aittir

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Alemlerin Rabbi, Allah Teâlâ'dır.

Allah Teâlâ, âlemlerin Rabbidir. Göklerin ve yerin mülkü O'na aittir. Yaratan O'dur, yaşatan O'dur, yöneten O'dur. Allah, Kadîm'dir, ezelîdir, varlığının başlangıcı yoktur. O, Bâkî'dir, ebedîdir, varlığının sonu da yoktur. Allah, Semî'dir, Basîr'dir; her şeyi hakkıyla işiten ve görendir. Allah Gafûr'dur; mağfireti boldur. Vedûd'dur; sevgisi çoktur. Rezzâk'tır; kullarına nice temiz ve güzel nimetler bahşedendir. Hafîz'dir, merhametine sığınanları koruyandır. Tevvâb'dır; tövbeleri kabul edendir. Afüv'dür; bağışlanma dileyenleri affedendir. Allah, Kâdir'dir; sonsuz güç ve kuvvet sahibidir. Rabbimizin güzel isimlerinden ilham alarak hayatımızı tanzim ederiz. O'nun eşsiz eserlerinden ibret alır, Rabbimizi tesbih ederiz. O'nun ikram, ihsan ve nimetlerine hamdederiz. "Allah bize yeter. O ne güzel vekildir." sözüyle her hal ve şartta O'na tevekkül ederiz.

Etiketler : allah rabb isim

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