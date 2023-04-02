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02 Nisan 2023 Pazar 08:32:00 - Güncelleme:02 Nisan 2023 Pazar 08:32:00

Doğruluk imanın özüdür

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Yalan, toplumun huzurunu bozan, insanları birbirine düşüren kötü bir hastalıktır.

Yalan, toplumun huzurunu bozan, insanları birbirine düşüren kötü bir hastalıktır. Doğruluk, ailede güveni tesis eder, sevgi ve saygıyı kalıcı kılar. Binbir emekle kurulan yuvaları dağıtan ise bir yalandır. Doğruluk, mal ve mülke bereket ile hayır getirir. Yüce dinimiz İslam, istikamet üzere, dosdoğru bir ömür geçirmemiz için bizlere gönderilmiştir. Yalan, toplumun huzurunu bozan, insanları birbirine düşüren kötü bir hastalıktır. Doğruluk, ailede güveni tesis eder, sevgi ve saygıyı kalıcı kılar. Yüce Rabbimiz, niyet ve inancımızda, söz ve davranışlarımızda doğru ve dürüst olmamızı emretmiştir. İslam, yalanı ve yalana götüren her türlü davranışı tasvip etmez. Şaka bile olsa yalan söylemeyi, insanları eğlendirmek için dahi yalan konuşmayı hoş karşılamaz. Doğruluk, imanın özü, müminin şiarıdır. Doğruluk, ticaretin bereketi; yalan ise felaketidir. Dürüst ve güvenilir tüccar, peygamberler, sıddîklar ve şehitlerle beraberdir. Doğruluk, mal ve mülkü hayırlı kılar. Yalanla kazanılan maldan hayır gören yoktur.

Etiketler : doğruluk yalan iman

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