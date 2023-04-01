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01 Nisan 2023 Cumartesi 09:31:00 - Güncelleme:01 Nisan 2023 Cumartesi 09:31:00

Çorbadan sonra 15 dakika mola

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Uzm. Diyetisyen Veysel Ciğerli, özellikle iftar sofralarında yeme hızına dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Ramazan'ın sağlıklı beslenme kurallarına uyularak geçirilmesi gerektiğini söyleyen Uzm. Diyetisyen Veysel Ciğerli, özellikle iftar sofralarında yeme hızına dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu: "Hayatımızın her döneminde sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme yaşamımız için önemli. Özellikle iftar sofralarında hızlı yemek yerine 15-20 dakika boyunca yemeğimizi zamana yayarak tüketmenin doygunluk hissini anlamamıza yardımcı olacaktır. Sindirimi kolaylaştırmak açısından yemek yerken acele edilmemeli, yemekler yavaş tüketilmelidir. Çorba, mideyi rahatlatacağından oruç tutan sağlıklı kişiler için iftar sofrasının vazgeçilmezi olmalıdır. Orucunuzu yarım bardak su ve arkasından çorba ile açabilirsiniz. Ana yemeğe geçmeden önce de 10-15 dakika dinlenilmelidir.

Etiketler : ramazan iftar çorba

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