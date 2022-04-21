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21 Nisan 2022 Perşembe 11:18:00 - Güncelleme:21 Nisan 2022 Perşembe 11:18:00

Çocuklar "ramazan davulcusu" oldu

Kaynak: AA

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Uşak'a bağlı Ortaköy'de davulcunun bu ramazan çalışamayacağını belirtmesi üzerine ortaokul ve lise öğrencisi 7 çocuk, davul çalarak köy sakinlerini sahura kaldırıyor.

Ortaköy'de önceki ramazanlarda çalışan davulcu, bir inşaatta gece bekçiliğinde çalıştığını ve her yıl sürdürdüğü görevi bu yıl yapamayacağını muhtara bildirdi.

Ramazan ayının ilk üç gününde davul çalınamaması üzerine ortaokul ve lisede öğrenim gören yaşları 12 ila 17 arasında değişen çocuklardan Ali Duran, Murat Buğra Şevk, Ömer Bulut Karaman, Mehmet Elmalı, Hamza Samet Aysayan, İsmail Adayan ve İhsan Sefa Ayhan, muhtar İlyas Sungur'a davulu kendilerinin çalabileceğini söyledi. Teklifi kabul eden Sungur, çocuklara davulu teslim etti.

Gece köy meydanında buluşan çocuklar, davulla köyü dolaşıp köylüleri uyandırıyor. Çocuklar zaman zaman maniler de okuyor. Bazı köy sakinleri, çocuklara harçlık veriyor.

"Gençlerimiz bizi gururlandırdı"

Köy muhtarı İlyas Sungur, AA muhabirine, bu yıl ramazan ayının ilk üç gününde okunan sela ile vatandaşların sahura kalktığını söyledi.

Köyün yeni yetişen gençlerinin görevi devralmasından büyük mutluluk duyduğunu anlatan Sungur, "Kültürümüzü gençlerimize aşılamak adına, geleneklerimizi, göreneklerimizi yaşatmak adına onlara bu görevi verdik. Gençlerimizin bu şekilde hareket etmeleri bizi onurlandırdı, gururlandırdı. Gençlerimizin kültüre sahip çıkması bizim için bir gurur kaynağı oldu. Onlarla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Çocuklardan 9. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Ali Duran ise işi sevdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Arkadaşlarla otururken köyde davulcu olmadığı aklımıza geldi. Zevkli gözüküyordu. 'Biz çalalım' dedik. Gittik muhtardan davul istedik. Geleneklerimizi yaşatmak için maniler söyleyerek 7 arkadaş davul çalmaya başladık. Bizim için çok keyifli. Arkadaşlarla çok zevk alıyoruz. Eğlenceli bir şey."

9. sınıf öğrencisi Murat Buğra Şevk de "7 arkadaş tüm köyü geziyoruz. Yaşlılarımız camlara çıkıp bize teşekkür ediyor. Ramazan ayının sonuna kadar çalmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : UŞAK RAMAZAN DAVULCUSU Murat Buğra Şevk
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