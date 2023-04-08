4 yıl aradan sonra toplu iftarlarda buluşuyorlar

Başkent Cezayir'in tarihi Kasaba (Casbah) bölgesi başta olmak üzere, ülkenin dört bir yanında toplu iftar programları halkın yoğun ilgisi altında yeniden yapılıyor.

Başkentin Cezayir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programı, kadın, erkek, genç, yaşlı binlerce Cezayirlinin buluşma adresi oldu.

Geleneksel Cezayir mutfağından yemeklerin sunulduğu iftar sofrasına oturan Cezayirliler, özlemle bekledikleri toplu ramazan sofralarının mutluluğunu yaşıyor.

TOPLU İFTAR AÇMA MUTLULUĞU



İftar öncesi başkentin göbeğindeki bir bulvarda kurulan masalar etrafında buluşan Cezayirliler, geleneksel müzikler eşliğinde iftar vaktini bekledi. Ezanın okunmasıyla iftarlarını açan Cezayirliler, uzun bir aradan sonra toplu iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Cezayir'in geleneksel mutfağından lezzetlerin sunulduğu iftar sofrasında, binlerce Cezayirli hep birlikte oruçlarını açtı.

Cezayirli Delile Masabih, Kovid-19'un insanları evlerine sıkıştırdığına dikkati çekerek, "Bu virüs, hepimizi ailelerimizden, dostlarımızdan, arkadaşlarımızdan alıkoymuştu." dedi.

Masabih, komşularıyla ve aile fertleriyle yeniden toplu iftarda buluşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Şimdi hep birlikte aynı sofra etrafında buluştuk. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Cezayir Yıldızları Gençliği Derneği Başkanı Halid Ammara ise, toplu iftarların Cezayir'in önemli adetlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, "Bu toplu iftarlar en çok ailelerin birlikteliğine fayda sağlıyor." diye konuştu.

Ülkenin dört bir yanında yeniden bu adetlerin ihya edilmesinden dolayı mutlu olduklarına vurgu yapan Ammara, şöyle devam etti:

"Biz Allah'ın izniyle, gelenek ve göreneklerimizi ihya etmeye devam edeceğiz."

"RAMAZANIN KUTSAL İKLİMİNİ YAŞADIK"



Toplu fftar sofrasının aşçılarından Hayat Alalu da, Cezayir mutfağının batıdan doğuya doğru farklılaşarak zenginlik kazandığını söyledi.

Alalu, Cezayir'in batı bölgelerinde özellikle etli harira çorbası, zeytinli etli tajin gibi yemeklerin olduğuna dikkati çekerek, bugünkü iftar sofrasında harira çorbası, börek, sarımsaklı etli köfte (musevveme) ve tatlı tuzlu bir çeşit tatlının halka ikram edildiğini kaydetti.

Öte yandan Cezayir Gençlik Yüksek Konsey Üyesi Lindar Kuvaydiri de, Cezayir'de toplu iftarların yeniden düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kuvaydiri, Cezayirliler olarak hep birlikte meydanlara indiklerini ve ramazan atmosferini yaşadıklarına dikkati çekerek, "Bugün dostluklarımızı tazeledik, ramazanın kutsal iklimini yaşadık. Bu çok güzel bir şey." şeklinde konuştu.