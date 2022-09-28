Can Yaman'dan şaşırtan açıklama: Yakışıklı olmasam daha başarılı olurdum

Can Yaman'ın başrolünü Francesca Chillemi ile paylaştığı ve İtalya'da yayınlanacak olan 'Viola Come Il Mare' adlı dizinin lansmanı gerçekleşti. Etkinlikte konuşan 32 yaşındaki oyuncu, "Yakışıklı olmasaydım daha başarılı olurdum" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Önyargıların ötesine geçmemiz gerekiyor. Benden daha yakışıklı insanlar var ama görünüşe azim, disiplin ve kararlılık gibi başka erdemler eşlik etmese uzağa gitmiyor. Yetenek kadar güzellik de tek başına yeterli değil."



