Bütün ömrümüze bedel Kadir Gecesi

Kadir Gecesi, Cenâb-ı Hakk'ın "Oku!" emriyle başlayan ilahi fermanının insanlıkla buluştuğu vuslat gecesidir. Cehaletin karanlığıyla daralan gönüllerin İslam'ın nuruyla aydınlandığı rahmet gecesidir. Mağfiret kapılarının ardına kadar açılıp günahların affedildiği arınma gecesidir. Yüce Rabbimiz, Kadir suresinde bu gecenin kıymetini bizlere şöyle haber vermektedir: "Biz Kur'an'ı, Kadir gecesinde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrâil o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

EN BÜYÜK NİMETTİR



Kadir Gecesi'ni bir ömre bedel kılan, Kur'an-ı Kerim'dir. O Kur'an ki; Rabbimizin kullarına en büyük nimeti ve rahmetidir. Sözlerin en doğrusu ve en güzelidir. Müminlere şifadır, hakkın ve hakikatin kaynağıdır. O Kur'an ki; ilim ve irfanı, edep ve hayâyı, helal ve haramı, adalet ve merhameti öğreten bir hidayet rehberidir. Ruhlara huzur veren, yeryüzünü yaşanılır kılan Rabbânî bir nurdur. İnsana, kendini, Rabbini, kâinatı ve varoluşun gayesini hatırlatan son ilahi mesajdır. Allah Resûlü (s.a.s) bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor: "İnanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir gecesini ihya edenin geçmiş günahları affedilir." Öyleyse bu geceyi kendimize milat kılalım. Bu geceyi anlamlı kılan Kur'an-ı Kerim'in rahmet yüklü mesajlarını gönlümüze, zihnimize ve hayatımıza aktaralım."