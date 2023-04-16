Bayramda tatlı üstüne tatlı yemeyin

Medical Park Gebze Hastanesi Beslenme ve Diyet Kliniği'nden Uzman Diyetisyen Hatice Sultan Kirişçi, Ramazan'da ve bayramda dikkat edilmesi gerekenleri anlattı: "İftardan sonra genellikle çoğumuz 'yemeğin üstüne tatlı da ne güzel gider' deriz. İftarınızı yaptıktan sonra üstüne tatlı yeme hissinin gelmesi çok normaldir. Çünkü akşama kadar dibe çökmüş kan şekerimizi şeker içeriği yüksek besinler tüketerek birden yükseltiyoruz. Bu tür ani düşüş ve yükseliş kan şekerimizin dalgalanmasına neden oluyoruz. Bunun sonunca tatlı krizi yaşıyoruz. Bu nedenle tatlı krizlerini minimumda yaşamak istiyorsanız, glisemik inseksi düşük besinler tercih edin. Bayramda da tatlı üstüne tatlı yemeyin" şeklinde konuştu.

Uzm. Dyt. Kirişçi, dikkat edilmesi gerekenleri ise şöyle sıraladı:

Sahur ve iftarda kilo kontrolünü sağlamak için şekeri düşük gıdalar tüketin.

Tok tutması için protein ve lif yönünden zengin besinler tüketmeye çalışın. (süt, kefir, tam buğday ekmeği, yumurta, koyu yeşil yapraklı sebzeler).

Bağırsak hareketlerinin düzenli çalışması için; 2.5-3 litre su tüketilmeli, lif oranı yüksek çiğ sebze, meyve Şekersiz kurutulmuş meyve, kompostolar tüketimi artırılmalıdır.

Hamurlu yiyecekler, aşırı yağlı börekler ve yağda kızartılmış yiyecekler mideyi yoracağı için kaçınılmalı.

Aşırı baharatlı gıdalar gün içinde daha fazla susatacağı için kaçınılmalı."