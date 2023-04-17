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17 Nisan 2023 Pazartesi 10:53:00 - Güncelleme:17 Nisan 2023 Pazartesi 10:53:00

Bayram sonrası öğünü 3'e çıkarın

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Diyetisyen Eda Ünal, Ramazan sonrasında nasıl beslenilmesi gerektiği hakkında bilgiler verdi.

Diyetisyen Eda Ünal, Ramazan sonrasında nasıl beslenilmesi gerektiği hakkında açıklamalarda bulunarak, "Gece yatmadan 3 saat öncesinde mutlaka yemekle ilgili bütün iletişimizi kesmeliyiz. Vücudu dinlenme durumuna bırakmamız gerekiyor" diyerek şunları kaydetti: "Oruçtan çıktıktan sonra aşırı yemek yeme hazımsızlık ve kilo alma gibi nedenlere yol açabiliyor. Uzun süren açlık ve susuzluktan dolayı metabolizmamızda ciddi yavaşlama görülüyor. Bundan dolayı ramazan süresinde 2 öğün olan sayımızı öncelikle 3 e çıkartarak başlamamız gerekiyor. Bu bizim için çok önemli bir nokta ve bunun yanında günlük 2 litre su tüketmemiz lazım. Ana besin ögesi olarak uzun süre tok tutacak peynir, yumurta, bal, zeytin ve bol yeşilliğin olduğu bir kahvaltı etmek olmalı."

Etiketler : ramazan yemek kilo bayram
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