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15 Nisan 2023 Cumartesi 13:23:00 - Güncelleme:15 Nisan 2023 Cumartesi 13:23:00

Bayram dahil sütlü tatlı tüketin

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Beslenme ve Diyet Uzmanı Bahtınur Yılmaz, Ramazan'da tatlı tüketimi konusunda uyarılarda bulundu.

Ramazan'da tatlı tüketimi konusunda uyarılarda bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Bahtınur Yılmaz, "İftardan sonra ağır şerbetli tatlılar yerine, 1-2 saat geçtikten sonra sütlü tatlılar veya meyvelerin tercih edilmesi daha uygun olur. Bu sayede daha hafif bir öğün alınarak kilo kontrolü de sağlanmış olur" dedi. Ramazan'da uzun saatler aç kalınacağı için oluşacak kan şekeri düşüklüğü sebebiyle tatlı krizleri yaşanmasının normal olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Tatlıyı haftada 2 günle sınırlandırın. Sıvı alımına ise çok dikkat edin" dedi.

Etiketler : ramazan bayram tatlı iftar
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