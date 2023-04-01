Bayram dahil sütlü tatlı tüketin

Ramazan'da tatlı tüketimi konusunda uyarılarda bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Bahtınur Yılmaz, "İftardan sonra ağır şerbetli tatlılar yerine, 1-2 saat geçtikten sonra sütlü tatlılar veya meyvelerin tercih edilmesi daha uygun olur. Bu sayede daha hafif bir öğün alınarak kilo kontrolü de sağlanmış olur" dedi. Ramazan'da uzun saatler aç kalınacağı için oluşacak kan şekeri düşüklüğü sebebiyle tatlı krizleri yaşanmasının normal olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Tatlıyı haftada 2 günle sınırlandırın. Sıvı alımına ise çok dikkat edin" dedi.