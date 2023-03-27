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27 Mart 2023 Pazartesi 15:06:00 - Güncelleme:27 Mart 2023 Pazartesi 15:06:00

Atıl haldeki mutfağı faaliyete geçirerek hazırladıkları iftarlıkları depremzedelere ulaştırıyorlar

Kaynak: AA

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Türk Kızılay Kırıkkale Şubesince 112 Acil Çağrı Merkezinin mutfağında hazırlanan yemekler, iftar öncesinde depremzedelere dağıtılıyor.

Türk Kızılay, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Kırıkkale'ye yerleşen afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Kırıkkale Şubesi, Valilikçe kendilerine tahsis edilen atıl durumdaki 112 Çağrı Merkezi mutfağını faaliyete geçirerek hazırladıkları yemekleri, depremzedelere ulaştırıyor. Ayrıca afetzedelere giysi, alışveriş çeki ve eşya yardımları da yapılıyor.

Kırıkkale Şube Başkanı Mustafa İşler, kentte 10 binden fazla depremzedenin misafir edildiğini söyledi.

Kızılay olarak depremzedelerin yaralarının sarılması için çalıştıklarını belirten İşler, şöyle konuştu:

"250 depremzedeye günde 3 çeşit yemek yapıyoruz. Ramazan dolayısıyla bu sayıyı 500'e çıkartacağız. Hasta, engelli ve yaşlılara öncelik veriyoruz. Yine evinde yemek yapacak durumu olmayanlara öncelik tanıyoruz. Bu insanlar misafirimiz ve kardeşimiz. Büyük bir felaket yaşadılar. Bir nebze olsun yaralarına merhem olmak istiyoruz."

Aynı zamanda 900 depremzede aileye 450 bin lira alışveriş çeki dağıtıldığını dile getiren İşler, "Yine ramazan dolayısıyla kişi başı 1000 liralık zekat yardımımız olacak. Bunların dışında erzak ve imkanlar ölçüsünde eşya yardımlarımız sürüyor." dedi.

İşler, deprem bölgesine giysi yardımlarının da devam ettiğini, yaklaşık bir tır giysi gönderdiklerini kaydetti.

"BENİ HİÇ İNCİTMİYORLAR"

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden gelen 70 yaşındaki afetzede Mercan Sönmez, depremde 3 kızının yaşamını yitirdiğini ve evinin çöktüğünü anlattı.

Oğlunun kendisini Kırıkkale'ye getirdiğini söyleyen Sönmez, "Gelen yemekten çok memnunum. Allah razı olsun. Beni hiç incitmiyorlar, işleri rast gitsin." diye konuştu.

Depremde Hatay'da çok sayıda akrabasını kaybeden Sebahat Sungur ise desteklerinden dolayı Türk Kızılaya teşekkür etti.

Etiketler : türk kızılay 112 acil çağrı merkezi depremzede sıcak yemek iftar

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