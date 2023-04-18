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18 Nisan 2023 Salı 10:49:00 - Güncelleme:18 Nisan 2023 Salı 10:49:00

Anne-babanızın rızasını kazanın

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İslam, anne-baba hakkını gözetmeyi ve onların gönüllerini hoş tutmayı tavsiye eder, ihmal etmeyi ve incitmeyi ise yasaklar. Anne-baba rızasını kazanmak ahirette kurtuluş vesilesidir.

Anne-babamız, kendilerine iyilik yapmamızı en çok hak eden kişilerdir. Zira onlar, bu dünyaya gelme vesilemizdir. Kimi zaman gözyaşı ve duayla, kimi zaman da göz nuru ve alın teriyle bizleri bu günlere onlar taşıdı. İlgi ve destekleriyle hayata tutunduk. Sevgiyi, şefkati ve merhameti ilk onlarda gördük. Sabır ve fedakarlığın zirvesini onlardan öğrendik. Hangi yaşta olursak olalım hayat yolculuğumuzdaki en büyük sığınağımız ve dayanağımız hep anne babamız oldu. Anne babamıza iyilikle muamele etmek yüce dinimizin emridir. İslam, anne baba hakkını gözetmeyi ve onların gönüllerini hoş tutmayı tavsiye eder. Bilhassa yaşlandıklarında yanlarında olmanın, sevgi ve merhametle ihtiyaçlarını karşılamanın bir vefa borcu olduğunu bildirir. Onları ihmal etmeyi ve incitmeyi ise yasaklar.

HAKKINA RİAYET EDELİM

Resûl-i Ekrem (s.a.s), şöyle buyurur: "Rabbin hoşnutluğu anne babanın hoşnutluğuna, Rabbin öfkesi de, anne-babanın öfkesine bağlıdır." O halde geliniz, her birimiz şu soruları kendimize soralım. Anne-babamıza iyilik etmeyi Rabbimize kulluğun bir gereği olarak görüyor muyuz? Onların rızasını kazanmak ve yüzlerini güldürmek için çaba gösteriyor muyuz? Gönüllerimizde ve hanelerimizde onlara yer açıyor muyuz? Aile olmanın sıcaklığını ve huzurunu anne-babamıza hissettirebiliyor muyuz? Yanlarında olmaya, uzakta olduğumuzda ise hal ve hatırlarını sorup ihtiyaçlarını gidermeye gayret ediyor muyuz? Yoksa çeşitli bahanelerin ardına sığınıp onları ilgi ve sevgimizden mahrum mu bırakıyoruz? Ana-baba hakkına riayet edelim. Onların hayır dualarını almanın gayretinde olalım. Anne-baba rızasını kazanmayı dünyada en büyük bahtiyarlık, ahirette ise kurtuluş vesilemiz olarak görelim. İyilik, tatlı dilimizi ve güler yüzümüzü, saygı ve hoşgörümüzü, anne babamızdan asla esirgemeyelim.

Etiketler : anne baba islam rıza ahiret
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