Allah'ın rahmetinden asla umut kesmeyin

Umut, asla gerçeklerden kaçış değildir. Bilakis umut, tam bir teslimiyetle Allah'a dayanmak, sımsıkı bir şekilde azme sarılmak, hikmete râm olmaktır. Geçmişin acılarını unutmadan kararlılıkla ayağa kalkmak, istikbali bugüne çağırmaktır. Dertlerimiz ne kadar büyük, sıkıntılarımız ne kadar fazla olursa olsun kâinatın yegâne yaratıcısı olan Rabbimizin rahmet ve mağfiretine sığınmaktır umut. Varlık âleminde hiçbir şeyi başıboş bırakmayan hikmet ve kudret sahibi Yüce Mevla'mızın inayet ve keremiyle nefes almak, huzur ve güven bulmaktır umut.

MÜSLÜMAN DAYANIŞMASI

Aynı Allah'a, aynı peygambere, aynı kitaba inanan, aynı kıbleye yönelen Müslümanlar, birbirinin umududur. Her bir Müslüman, kardeşinin acısını kendi acısı bilir. Kardeşinin kederini kendi kederi görür. Bu bilinçle darda kalan kardeşinin yanında olur. Sıkıntıyla örselenen ruhuna dokunur, garipleşen yüreğine derman olur. Kardeşinin emaneti olan öksüz ve yetim yavrusuna uzanan bir şefkat eli, ona kol kanat geren bir koruyucu olur. İnanıyoruz ki her karanlık gecenin nurlu bir sabahı vardır. Yaşadığımız sıkıntılar da son bulacaktır Allah'ın izniyle. Zorluklara "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir. O ne güzel mevlâdır, O ne güzel yardımcıdır!" diyerek göğüs geren, Allah'a olan sevgisinden ve güveninden güç alarak daima dimdik duran insanlar, zor günlerini sabırla aşar. Yeter ki, imanımızın gereği umut ve güveni, birlik ve beraberliği, muhabbet ve samimiyeti kuşanalım. Rabbimize dayanarak, kendimize güvenerek, kardeşlerimizle yardımlaşarak zor günlerin üstesinden gelmek için çaba gösterelim. Kaynak: Diyanet

HZ. ALİ'NİN ŞEHADETİNİ GÖZYAŞLARIYLA ANDILAR

Hz. Ali'nin şehit edilişinin 1362. yılı anısına yüzlerce Şii Irak'ın başkenti Bağdat'taki İmam Musa el-Kazım Türbesi'ne akın etti. Iraklı Şiiler tarafından Ramazan ayının 19, 21 ve 23. günlerinden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi'ne de denk gelen gecede, çok sayıda Iraklı, toplu halde ibadet ederek ağıt yaktı.