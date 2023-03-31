VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fidye ve sadakayla kalbinizi rahatlatın
İftar da sahur da ekmek teknelerinde
Ailenin temeli saygıdır
İlaçlarınızı sahurdan yarım saat önce için
Pişirme yöntemlerine dikkat edin
Japonya, çip üretim malzemelerinin Çin'e ihracatındaki kontrolleri sıkılaştırıyor
31 Mart 2023 Cuma 09:23:00 - Güncelleme:31 Mart 2023 Cuma 09:23:00

Ailenin temeli saygıdır

ABONE OL

Birlikte yaşam sürdürdüğümüz ailede bireyler kendilerine düşen yükümlülükleri yerine getirdikleri müddetçe güzellikler ve mutluluklar ortaya çıkacaktır.

Aile toplumun en temel yapı taşı ve toplumun en vazgeçilmezlerindendir. Anne-babanın kendilerine karşı sorumlulukları olduğu gibi çocuklarına karşı sorumlulukları vardır. Aile, hem madden hem de manen sağlıklı bireylerin yetişmesine ve bunun sonucunda da insan soyunun devam etmesine ve toplumun sıhhatli bir şekilde yol almasına katkı sağlayan en önemli birlikteliktir. Sevgili Peygamberimiz ailenin meşru yollardan kurulmasını tavsiye edici hadisler bizlere aktarmıştır. "Ey gençler topluluğu, sizlerden kimin evlenme külfetine gücü yeterse evlensin! Çünkü evlenme, gözü (haramdan) son derece men edicidir. İffeti de o oranda koruyucudur. (Evlenme masrafına) gücü yetmeyen kinişe-de (nafile) oruç tutsun. Çünkü şüphesiz oruç, şehvet için kuvvetli bir kırıcıdır." Yüce Rabbimizin bizler için istemiş olduğu ve Sevgili Peygamberimizin ümmetinin hayatında değiştirmiş olduğu en önemli ahlaki ilkelerden biri de kardeşliktir. Sadece kan bağıyla değil, inananlar birbirlerine gönül bağıyla kenetlendirilmiştir.

Etiketler : ramazan aile saygı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX