Ağır hamur işlerinden uzak durun

Hayatın her döneminde yeterli ve dengeli beslenme en önemli faktörlerden biri olduğunu belirten Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Veysel Ciğerli, "Ramazan boyunca günlük öğün sayılarının azalmasının ardından bayramda normal beslenme düzenine psikolojik olarak fazla besin tüketimi eğilimine sebep olur" diyerek şöyle devam etti: "Bayramda bir anda aşırı yemek yemek, ağır hamur işleri, tatlıların aşırı tüketilmesi sindirim sistemimiz başta olmak üzere diğer organlarımızda da çeşitli rahatsızlıklara yol açacaktır. Bu sebeple kişilerin bayram ziyaretlerinde sunulan ikramlara dikkat ederek şuurlu bir şekilde tüketim yapmaları gerekmektedir. Yetişkin bireyler için günde 5 porsiyon sebze-meyve tüketimi olmalıdır."