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21 Nisan 2022 Perşembe 11:17:00 - Güncelleme:21 Nisan 2022 Perşembe 11:17:00

32 yıldır teravih namazlarını hatimle kıldırıyor

Kaynak: AA

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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İlahiyat Fakültesi Kıraat Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yavuz Fırat, Kayseri'nin tarihi iki camisinde 32 yıldır hatimle teravih namazı kıldırmanın gururunu yaşıyor.

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Beşgöze köyünde doğan Fırat, okumak için başka bir köyde imamlık yapan ağabeyi Mustafa'nın yanına gitti, burada 8 yaşındayken hafızlığını tamamladı.

Ağabeyi sayesinde kendini geliştiren ve zamanında gidemediği ilkokulu açık öğretimden tamamlayan Fırat, liseye kadar okul hayatını başarıyla sürdürdü. Daha sonra o dönem Yüksek İslam Enstitüsü olarak bilinen Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olan Fırat, tefsir alanında yüksek lisansını tamamladıktan sonra öğretim üyesi olarak görev yapmaya başladı.

1990 yılında dönemin müftüsü Necmettin Nursaçan'ın teklifi ile Hunat Camii'nde teravih namazı kıldırmaya başlayan Fırat, 32 yıldır Hunat ve Camii Kebir'de teravih namazlarını hatimle kıldırdı.

ERÜ İlahiyat Fakültesi Kıraat Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yavuz Fırat, AA muhabirine, böyle bir vazifenin tarifinin kelimelerle ifade edilemeyeceğini söyledi.

Hatimle teravih namazı kıldırmayı ömrü yettiği sürece devam ettireceğini vurgulayan Fırat, "Hunat Camii'nde 23 yıl kesintisiz hatimle teravih namazı kıldırdım. Camii Kebir'de de 9. yıl oluyor. Ancak 2 yıl pandemi nedeniyle ara vermiştik. Malum, Miladi ve Kameri takvimin gelişi bir değil dolayısıyla 1990'dan bu güne 32 yıl olsa da biz 34 ramazan yaşamış olduk. Dolayısıyla 23 yıl Hunat'ta 9 yıl Camii Kebir'de bu vazifeyi icra ediyoruz." dedi.

Torununa devretmek istiyor

Hatimle namaz kıldırdığı camilerin önemli ibadet yerleri olduğunu belirten Fırat, şöyle devam etti:

"Kayseri'nin büyük camilerinde böyle bir vazifeyi icra etmek, Allah'ın lütfundan başka bir şey değil. Başlangıcından günümüze burada nice imam hatip, vaiz gelmiş gitmiş. Dünya fani, biz ölümlüyüz vaktimiz geldiğinde gidiyoruz ama şu an vazife bizde, biz icra ediyoruz. Cenab-ı Hak son nefesimize kadar da bu vazifeyi icra etmeyi bizlere müesser eylesin, gücümüzü, imkanımızı elimizden almasın. Bu toprakları, kadim mekanları korusun, düşmanların eline bırakmasın."

Fırat, soyundan gelen birinin bu vazifeyi ifa etmesi için torunu Muhammed'i de hafızlığa hazırladığını sözlerine ekledi.

Etiketler : Erzincan'ın Tercan ilçesi Hunat Camii Camii Kebir
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