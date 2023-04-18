3 bin Müslüman iftarda buluştu

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de 4'ü Türk 9 kişinin öldürüldüğü ırkçı saldırının meydana geldiği bölgede düzenlenen toplu iftar programına katılan 3 bine yakın Müslüman buluştu. Yemeklerin yenmesinin ardından ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler için ve Ramazan ayının tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi için dualar edildi. Hanau İslam Cemiyeti tarafından organize edilen programda öğrenciler ve hocalar Kur'an-ı Kerim okudu. İftar programına Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Daire Başkanı Adem Günaydın ve hatırı sayılır Alman yöneticiler katıldı. Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinin ardından depremzedelere destekte bulunmak isteyen kadınlar da iftar programının düzenlendiği alana yiyecek standı açtı. Evlerinde yaptıkları yemekleri burada satışa çıkaran kadınlar, elde ettikleri geliri depremzedelere göndermeyi amaçlıyor.