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28 Mart 2023 Salı 10:04:00 - Güncelleme:28 Mart 2023 Salı 10:04:00

10 dakikada iftar yapmayın

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Beslenme ve Diyet Uzmanı Aslı İçingür, çok hızlı yemek yemenin beyne tokluk sinyalinin iletilmesini yavaşlattığını belirtti.

"Akıllı Çocuk Sofrası" projesi danışmanlarından Beslenme ve Diyet Uzmanı Aslı İçingür, çok hızlı yemek yemenin beyne tokluk sinyalinin iletilmesini yavaşlattığını belirterek, "Çünkü beyin doyma sinyalini yemekten 15-20 dakika sonra verir. İftarda ilk 10 dakikada her şeyi yiyip bitirmek ciddi mide ve kalp sorunlarına yol açabilir. İftar sonrasındaki süreci 2 ara öğün olarak bölmek, kilo kontrolü ve kan şekerinin regülasyonu açısından oldukça önemli" dedi. İçüngür, uzun süreli açlık döneminde vücudun her zamankinden daha fazla suya ihtiyaç duyduğunu belirterek şöyle konuştu: "Sahur ve iftar öğünlerinde su tüketimi en az 1,5-2 litre olmalıdır. Bu dönemde doğal maden suyu da tüketilebilir. İçeriğindeki mineraller, vücudun asit baz dengesinin kurulmasına destek sağlar."

Etiketler : yemek yeme tokluk iftar kilo açlık

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