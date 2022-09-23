VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kontrolden çıkan öğrenci servisi minibüsle çarpıştı
Mehmetçik 3 kıtada, 11 ülkede görev yapıyor
Rusya'da Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgelere yönelik destek mitingi
Pakistan'da muson yağmurları etkili oluyor: Can kaybı 1606 oldu
Yerli otomobil TOGG'un şarj cihazı ortaya çıktı
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak
ABD'den İranlıların internete erişimine yardımcı olacak adım
Nüfus müdürlükleri, hafta sonu yapılacak KPSS oturumları için açık olacak
Pençe Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu
Freni boşalan kamyonun altında kalan acil tıp teknikeri Betül, öldü
Çin'den ABD'ye 'soğuk savaş' uyarısı
Bakan Soylu, Kırgız mevkidaşı Niyazbekov ile telefonda görüştü
Bakan Bilgin: 90 bin taşeronun kadroya geçirilmesiyle ilgili çalışma tamam
Yunanistan'a geçmeye çalışan 21 terör örgütü mensubu yakalandı
Bakan Varank'tan muhalefete 'fabrika' tepkisi
KPSS Lisans Alan Bilgisi yarın yapılacak! ÖSYM "saat" hatırlatması yaptı
Ünlü bestekar Zeynettin Maraş hayatını kaybetti
DSÖ: Suriye'de 253 kolera vakası var, 23 kişi öldü
Kraliçe Elizabeth'e Türkiye ziyaretinde yemek yapan TAFED Başkanı Şef Açıköz: Türk yemeklerinde ısra...
Trabzonspor Kulübü, bazı departmanlarında yeniden yapılandırmaya gitti
THY Avrupa'nın en iyi hava yolu şirketi seçildi
Bakan Çavuşoğlu'ndan F16 açıklaması!
Gaziantep Şehir Hastanesi Haziran 2023'te tamamlanacak
Enes Ünal, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı
23 Eylül 2022 Cuma 20:50:00 - Güncelleme:23 Eylül 2022 Cuma 20:50:00

Yerli otomobil TOGG'un şarj cihazı ortaya çıktı

ABONE OL

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un merakla beklenen şarj cihazı ortaya çıktı. Trugo'dan yapılan açıklamada, "180 kW gücündeki şarj cihazları kurulum için hazır" denildi. TOGG'un şarj cihazlarının Türkiye'nin 81 ilinde kesintisiz bir deneyim sunacağı vurgulandı.

Trugo Resmi Twitter Sayfası'ndan yapılan açıklamada, "Togg kurucu ortaklarından Vestel'in Türkiye'de, Trugo'ya özel ürettiği 180 kW gücündeki şarj cihazları kurulum için hazır."

"Trugo ile elektrikli araç kullanıcıları Türkiye'nin 81 ilinde yüksek performanslı şarj altyapısıyla, kesintisiz bir deneyim yaşayacak." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : Trugo Resmi elektrikli araç togg
Üç günde 10 bin kişilik buluşma

Üç günde 10 bin kişilik buluşma
Karadeniz âşıkları

Karadeniz âşıkları
En güzeli seçecekler

En güzeli seçecekler
Ateşteyim düeti

Ateşteyim düeti
Göndermeli zirve

Göndermeli zirve
Acun Ilıcalı motor kazası geçirdi

Acun Ilıcalı motor kazası geçirdi
90'lar gecesi

90'lar gecesi
'Eski'ler Hadise'ye karşı

'Eski'ler Hadise'ye karşı
Kaybettiği oğluna seslendi

Kaybettiği oğluna seslendi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes