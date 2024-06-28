Yapay zeka da birinci seçti

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28 Haziran 2024 Cuma 07:52:00 - Güncelleme:28 Haziran 2024 Cuma 07:52:00

Yapay zeka da Togg T10X'i birinci seçti

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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“Türkiye'de Yılın Otomobili” seçilen Togg T10X, yapay zeka uygulması ChatGPT tarafından yapılan değerlendirmede de “Türkiye'de Yılın Otomobili” seçildi.

Otomotiv Gazetecileri Derneği üyelerinin oyları sonucunda "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçilen Togg T10X, yapay zeka uygulması ChatGPT tarafından aynı kriterlerle yapılan değerlendirmede de "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçildi.

Yapay zekaya verilen komutta, yarışmanın kuralları gereği toplamda 250 puanı 7 finalist araca dağıtması gerektiği, bir araca en fazla 100 puan ve en az 10 puan verilebileceği bilgisi işlendi.

TOGG T10X, 100 TAM PUAN ALDI

Ayrıca favori araca verilebilecek en yüksek puanın 100 olabileceği de belirtildi. Yapay zekanın değerlendirmesi sonucunda, Togg T10X, 100 tam puan olarak birinci oldu.

Etiketler : togg togg 10x yapay zeka chatgpt
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