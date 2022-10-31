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31 Ekim 2022 Pazartesi 16:27:00 - Güncelleme:31 Ekim 2022 Pazartesi 16:27:00

Vatandaşlar Togg almak için araçlarını satılığa çıkardı

Kaynak: AA

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Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un fiyatı henüz belli olmasa da birçok kullanıcı, Togg sahibi olmak için "Togg satın almak için satıyorum" başlığıyla araçlarını internet üzerinden satılığa çıkardı.

Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un ilk akıllı cihazı C SUV'un banttan inmesinin ardından, çok sayıda vatandaş araçlarını "Togg satın alacağım için satılık" başlığıyla internetten satışa çıkardı.

Togg, 18 Temmuz 2020 tarihinde temeli atılan Togg Teknoloji Kampüsü'nü planları doğrultusunda tamamlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhuriyet Bayramı'nda törenle açtı. Törende, Togg'un ilk akıllı cihazı C SUV, 1.300 Togg çalışanının alkışları arasında seri üretim bandından indi.

Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak amacıyla kurulan Togg, "Bir otomobilden fazlası" vizyonuyla önemli bir kilometre taşını daha gerçekleştirmiş oldu.

Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg, yurt içinde büyük coşkuyla karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otomobilin ön satışı için Şubat ayını işaret etmesinin ardından ikinci el satış platformlarında 'Togg alacağım için satılık' başlığıyla ilanlar açılmaya başlandı. Mart 2023'te yollara çıkacak olan Togg için vatandaşlar şimdiden mevcut araçlarını Togg almak amacıyla internet üzerinden satılığa çıkardı.

Türkiye'deki önemli ikinci el platformlarından olan sahibinden.com'da "Togg satın alacağım için satılık" başlığıyla yaklaşık 300 ilan bulunuyor. Söz konusu ilanlar sosyal medyada da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları bu ilanların bazılarının gerçekten Togg almak için söz konusu başlıkla ilana koyulduğunu düşünürken, bazılarının ise ilanlarını öne çıkarmak ve dikkati çekmek için Togg başlığıyla paylaşıldığını belirtiyor.

Diğer yandan, Togg'un satışa başlamasıyla birlikte söz konusu ilanların sayısının artacağı düşünülüyor.

Etiketler : togg otomobil araç
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