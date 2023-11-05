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05 Kasım 2023 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:05 Kasım 2023 Pazar 10:30:00

Türkiye'nin gururu Togg'a Fransa'da büyük ilgi

Kaynak: AA

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Türkiye'nin yerli ve tamamen elektrikli otomobili Togg, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Türkiye Fuarı'nda sergileniyor. Teknolojisi ile etkileyen Togg'u fuarda çok sayıda kişi inceledi.

Strazburg'da 3-5 Kasım'da gerçekleştirilen fuar kapsamında Türk kültürü ve yemeklerinin yanı sıra Anadolu'nun yöresel halk oyunları tanıtılıyor.

Çok sayıda Fransız ve Türk vatandaşının ziyaret ettiği Türkiye Fuarı'nda sergilenen Togg büyük ilgi topluyor.

Yerli üretim Togg'un renkleri Türkiye'nin coğrafyasından esinlenerek belirlendi.

Etiketler : elektrikli otomobil togg türkiye fuarı fransa
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