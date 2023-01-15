VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yağmur için "Çomçalı Gelin" etkinliği
Gören gözü beyaz bastonu
Levrek tavan, mezgit dip
YouTube televizyona rakip olacak
Ailece doğa keyfi
Çin, tek seferde 14 uyduyu uzaya yolladı
Türkiye otomotiv sanayi 2022'yi üretim, ihracat ve iç pazarda artışla kapattı
Doğal liman kenti Sinop 2023'te 18 kruvaziyere ev sahipliği yapacak
2023 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de yayımlandı
Türkiye'nin 10 lezzeti daha AB'de tescil yolunda
Pençe-Kilit Harekatı ile teröristlere sınırda "kilit" vuruldu
Milli Savunma Bakanlığından arama kurtarma ihtisaslı personele "denize bot atma kursu"
Meksika, sahil ve parklarda da sigara kullanımını yasakladı
Öznur Serçeler dil eğitimi alacak
Empati başarıyı getirdi
Maden faciasında 4 yönetici için 1080'er yıl hapis istemi
AK Parti'nin İstanbul'daki "İrade Sende Sandık Güvende" buluşmaları başladı
MSB Deniz Kuvvetleri Komutanlığının denizaltı operasyonu tatbikatı görüntülerini paylaştı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 4 ilde 5 YEKA belirledi
Bayraktar İHA'lara yönelik iddialara tepki
Türk deniz ticaret filosu dünyada 14. sıraya yükseldi
Çin'de kritik durumdaki Kovid-19 hastalarının sayısı 100 binin üzerinde
Ocak ayı Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı
Altılı masaya çağrı: Cumhurbaşkanımızın etrafında tek yumruk olalım
15 Ocak 2023 Pazar 15:40:00 - Güncelleme:15 Ocak 2023 Pazar 15:40:00

Türkiye otomotiv sanayi 2022'yi üretim, ihracat ve iç pazarda artışla kapattı

Kaynak: AA

ABONE OL

2022'de toplam otomotiv üretimi bir önceki yıla göre yüzde 6 artarak 1 milyon 352 bin 648'e, otomobil üretimi de yüzde 4 yükselişle 810 bin 889 adede ulaşırken, traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 1 milyon 402 bin 189 adede çıktı.

Türkiye otomotiv sanayi 2022'yi üretim, ihracat ve iç pazarda artışla kapattı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), geçen yıla ilişkin üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, 2022'de toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 1 milyon 352 bin 648 adede ulaştı. Otomobil üretimi de yüzde 4 yükselişle 810 bin 889 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 402 bin 189 adedi buldu.

2022'de ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış gösterdi. Bu dönemde üretim, ağır ticari araç grubunda yüzde 26 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 8 arttı.

Geçen yıl otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 70 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 70, kamyon grubunda yüzde 92, otobüs-midibüs grubunda yüzde 41 ve traktörde yüzde 66 oldu.

OTOMOTİV İHRACATI, 2021'E GÖRE YÜZDE 6 ARTARAK 31,5 MİLYAR DOLAR OLDU

Söz konusu dönemde otomotiv ihracatı, önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 4 artarak 970 bin 124 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 1, ticari araç ihracatı da yüzde 7 arttı. Traktör ihracatı ise 2021 yılına göre yüzde 7 artarak 18 bin 154 adet oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2022'de yüzde 12,2 pay ile sektörel ihracat sıralamasında ikinci sırada yer aldı. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, geçen yıl toplam otomotiv ihracatı, 2021'e göre yüzde 6 artarak 31,5 milyar dolar oldu. Avro bazında ise yüzde 18 artarak 29,9 milyar avro olarak gerçekleşti. Bu dönemde dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 4, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 9 arttı.

TOPLAM PAZAR YÜZDE 7 ARTARAK 827 BİN 147 ADETTEN KAPANDI

Geçen yıl toplam pazar, 2021'e göre yüzde 7 artarak 827 bin 147 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı yüzde 6 artarak 592 bin 660 adet oldu.

Bir önceki yıla göre toplam ticari araç pazarında yüzde 11, ağır ticari araç pazarındda yüzde 24 ve hafif ticari araç pazarında yüzde 9 büyüme yaşandı.

2022'de önceki yıla göre ithal hafif ticari araç satışları yüzde 1 ve yerli hafif ticari araç yüzde 15 arttı. Bu dönemde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 39, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı da yüzde 59 olarak gerçekleşti.

Etiketler : otomotiv ihracat iç pazar üretim
Her şey yolunda

Her şey yolunda
Begüm Öner: Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz

Begüm Öner: Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz
Örnek bir insan değilim!

Örnek bir insan değilim!
Aile boyu keyifleri yerinde

Aile boyu keyifleri yerinde
Sağlık danışmanlarından eğitim alıyor

Sağlık danışmanlarından eğitim alıyor
Esra Bilgiç kadın kahramanı oynamak istiyor

Esra Bilgiç kadın kahramanı oynamak istiyor
Yalıdan çıktılar

Yalıdan çıktılar
Pınar Altuğ: Mutlu olmamı istemiyorlar

Pınar Altuğ: Mutlu olmamı istemiyorlar
Azer Bülbül şarkısını yorumladı

Azer Bülbül şarkısını yorumladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX