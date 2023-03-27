VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul'da TEM Otoyolu'ndaki kazada 6 kişi hayatını kaybetti
Mannu animasyon filmi 14 Nisan'da sinemalarda
THY'nin Tel Aviv seferleri iptal edildi
Fransa'da 'Instagram, TikTok ve Twitter' yasağı
Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
Ağrı'da kardelenler çiçek açtı
27 Mart 2023 Pazartesi 15:00:00 - Güncelleme:27 Mart 2023 Pazartesi 15:00:00

Türk otomotiv sektörü ABD'de iş görüşmeleri gerçekleştirdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) "ABD Atlanta Otomotiv Sektörel Ticaret Heyeti" programı düzenlendi.

OİB'den yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığının desteğiyle düzenlenen programa Türkiye'den 10 otomotiv firması katıldı.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Genel Sekreteri Mümin Karacakayalılar ile OİB Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Müfit Karademirler'in de yer aldığı heyet, Atlanta'daki firmaları ziyaret etti.

Türk otomotivciler, program süresinde Atlanta ve çevresinde yerleşik ABD'li ithalatçı ve toptancı firmalarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, üyeler için faydalı bir programa imza attıklarını belirterek, "ABD'ye otomotiv ihracatımız 1,5 milyar dolara yakın, Tedarik endüstrisi ihracatımız 900 milyon dolar. Ticari araç ihracatımız 400 milyon doların, binek otomobiller ihracatımız 100 milyon doların üzerinde. Hedefimiz, 2022 yılında 7. büyük ihracat pazarımız olan ABD'ye ihracat artışını devam ettirmek. Bu açıdan heyet programı oldukça verimli geçti." ifadelerini kullandı.

Etiketler : otomotiv bursa ihracat sektörü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX