VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tömbelek'le ihtiyaç sahipleri sevindi
20 yıllık ‘baykuş' dostluğu
İran ile Katar dışişleri bakanları "ikili ilişkileri" görüştü
Bodrum'da Hint düğünü modası
Depremzedeler için tatlı telaş
Güneşi gökyüzünde karşıladılar
22 Nisan 2023 Cumartesi 09:06:00 - Güncelleme:22 Nisan 2023 Cumartesi 09:06:00

Togg'un servis süreci nasıl işliyor?

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Togg'un ilk trafik kazasını yaşamasının ardından yedek parça ve onarım işlemi merak konusu oldu. Tamiri nerelerde yapılıyor? İşte Togg'un tamir süreci...

Türkiye'nin otomobili TOGG yollardaki yerini aldı. İlk trafik kazası da Ankara'da yaşandı.

TOGG hafif hasar aldı. Kaza sosyal medyada çok konuşuldu ve en çok tamir ve yedek parça süreci merak edildi.

Peki bu tip olumsuz bir durumla karşılaşan Togg sahibi ne yapmalı? Öncelikle bu aracın akıllı bir cihaz olduğunun unutulmaması gerekiyor.

Bunun için hasar veya arıza durumunda yapılacak ilk iş, Togg deneyim merkezine veya BoschCar servisine götürmek olmalı.

Onarın işlemlerine burada başlanan Togg'un yedek parça ihtiyacı ise Gemlik'ten karşılanıyor.

SERVİS AĞI GENİŞLİYOR

Uzmanlar uyarıyor. Herhangi bir arıza durumunda başvurulacak yer servis. Zira yüksek teknoloji ve mühendislik gerektiren süreç, yetkisi olmayan bir noktada yapıldığında büyük risk barındırıyor.

BoshCar'ın 63 şehirde 350 şubesi bulunuyor. Deneyim merkezi sayısını hızla artıran Togg'un mobil servisleri de aktif halde hizmet vermeye başladı.

Daha küçük arızalarda ise bu mobil servisler devreye girecek.

Etiketler : türkiyenin otomobili togg togg servis
Yaralara Yeşilçam desteği

Yaralara Yeşilçam desteği
Çocukların eğitimi için sahnede

Çocukların eğitimi için sahnede
Birinci yıl kutlaması

Birinci yıl kutlaması
Ali, babaya benziyor

Ali, babaya benziyor
Evini yeniledi

Evini yeniledi
İzmir'de müzik kampına girdi

İzmir'de müzik kampına girdi
Tiyatrosu G. Kore'den davet aldı

Tiyatrosu G. Kore'den davet aldı
Mutfağa girmiyor, formunu koruyor

Mutfağa girmiyor, formunu koruyor
1 milyon liralık değişim

1 milyon liralık değişim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX