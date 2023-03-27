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27 Mart 2023 Pazartesi 14:20:00 - Güncelleme:27 Mart 2023 Pazartesi 14:20:00

Togg'un ön siparişi için çekiliş başvuruları bugün sona eriyor

Kaynak: TRT Haber

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Türkiye'nin otomobili Togg, ön siparişin son gününde de deneyim noktalarında ziyaretçi akınına uğradı. İstanbul'da bir AVM'de sergilenen yerli ve milli otomobili inceleyen vatandaşlar ön sipariş için başvurdu. Togg'un ön sipariş alımı bugün saat 22.00'de sona erecek.

Türkiye'nin otomobili Togg'a yoğun ilgi sürüyor.

İstanbul'da bir AVM'de sergilenen otomobili çok sayıda ziyaretçi deneyim merkezinde yakından inceleme fırsatı buldu.

Kimi tekrar görmeye geldi. Kimiyse ön siparişini vermeden önce Togg'u deneyimini yaşamak istedi.

Türkiye'nin Otomobili'ne sahip olabilmek için başvuranların sayısı 100 bini geçti.

2023'te teslim edilecek akıllı cihaz sayısı 12 binden 20 bine çıkarıldı.

Satın almaya öncelik kazananlar 29 Mart'ta çekilecek kura ile belli olacak.

Etiketler : togg türkiyenin otomobili ön sipariş başvuru

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