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09 Kasım 2022 Çarşamba 17:18:00 - Güncelleme:09 Kasım 2022 Çarşamba 17:18:00

Togg'un ilk 'Deneyim Merkezi' İstanbul'da açıldı

Kaynak: TRT Haber

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Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ilk ''Deneyim Merkezi' İstanbul'da açıldı. Kullanıcılar, 7 bölgede kurulacak 20 deneyim merkezinde Togg'u yakından görecek, dijital özelliklerini inceleme fırsatı bulacak.

"Bir otomobilden fazlası" olarak nitelendirilen Togg'un Teknoloji Kampüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenen törenle açıldı. Açılışta, Togg'un ilk akıllı cihazı C-SUV modeli seri üretim bandından indirildi.

Türkiye'nin gururu Togg'un ilk Deneyim Merkezi İstanbul'da açıldı. 7 bölgede kurulacak 20 Deneyim Merkezi'nde, kullanıcılar Togg'u yakından inceleyebilecek.

Deneyim Merkezi'nde kullanıcıları, Togg'da olduğu gibi dijital ekranların olduğu kokpit bölümü karşılayacak.

Kullanıcılar, geldiklerinde sadece simülasyonla de

C-SEDAN VE C-X COUPE GÖRÜNDÜ

Togg'dan yapılan açıklamada, ilk akıllı cihazın banttan inmesinin ardından C-Sedan ve C-X Coupe modelleri için çalışmaların devam ettiği belirtilmişti.

Açıklamada, "İlk akıllı cihazımız C-SUV'u banttan indirirken, sizi çalışmaları planlarımız doğrultusunda devam eden C-Sedan ve C-X Coupé ile tanıştıralım istedik." denilmişti.

FİYATI ŞUBATTA AÇIKLANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ön satış ve sipariş şartları vakti geldiğinde şirket tarafından açıklanacaktır. Tabii en çok merak edilen konulardan biri de aracın fiyatı ne olacak? Togg'un fiyatının piyasa şartlarında rekabetçiliğini sağlayacak şekilde tespit edileceğine babayiğitlerle birlikte karar vereceğiz. Önümüzdeki senenin mart ayı sonunda pazara çıkacak bir ürünün fiyatının bugünden ilanı zaten hem doğru hem de mümkün değildir. Sanıyorum ön satışın başlayacağı şubat ayında Togg'un fiyatı da açıklanacaktır" açıklamasını yapmıştı.

Togg'un uluslararası teknik yeterlilik testlerinin tamamlanmasının ardından Mart 2023'te trafiğe çıkması bekleniyor.

Etiketler : yerli otomobil türkiyenin otomobili togg deneyim merkezi
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