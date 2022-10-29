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29 Ekim 2022 Cumartesi 19:28:00 - Güncelleme:29 Ekim 2022 Cumartesi 19:28:00

Togg'un C-Sedan ve C-X Coupe modelleri göründü

Kaynak: TRT Haber

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Togg, ilk akıllı cihazı C-SUV'un banttan inmesinin ardından C-Sedan ve C-X Coupe modelleri için çalışmaların planlar dahilinde devam ettiğini açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 27 Aralık 2019'da ön gösterim araçlarının tanıtımı yapılan, 18 Temmuz 2020'de fabrikasının inşasına başlanan Togg'un seri üretimi için geri sayım sona erdi.

Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg'un seri üretiminin gerçekleştirileceği Gemlik Kampüsü'nün açılışı yapıldı.

Togg'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İlk akıllı cihazımız C-SUV'u banttan indirirken, sizi çalışmaları planlarımız doğrultusunda devam eden C-Sedan ve C-X Coupé ile tanıştıralım istedik." denildi.

Paylaşımda, C-SUV, C-Sedan ve C-X Coupe modellerine ait fotoğrafa yer verildi.

Etiketler : Togg başkan erdoğan yerli otomobil
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