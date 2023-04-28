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28 Nisan 2023 Cuma 22:00:00 - Güncelleme:28 Nisan 2023 Cuma 22:00:00

Togg'lar yola çıktı: 7 ilde ilk teslimatlar başladı

Kaynak: TRT Haber

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Bu hafta sonu Adana, Bursa, Elazığ, Isparta, İstanbul, İzmir ve Kocaeli şehirlerindeki ilk Togg kullanıcılarına akıllı cihazları teslim edilecek.

Kula Elazığ'a, Anadolu rengi Adana'ya doğru yola çıktı...

Togg'un sosyal medya hesabından müşterilere gönderilen ilk teslimatlara ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Bu hafta sonu Adana, Bursa, Elazığ, Isparta, İstanbul, İzmir ve Kocaeli şehirlerindeki ilk kullanıcılarımızın evlerine akıllı cihazlarını teslim edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Etiketler : Togg medya akıllı cihaz
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