VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Üç günde Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi"
Tarım ve Orman Bakanlığı 4 ayda 376 bine yakın gıda denetimi yaptı
Kırıkhan'da 19 mahallede köy evlerinin yapımı sürüyor
İsveç'te terör örgütü PKK/YPG için para toplayan bir kişi yargılanacak
Valilik envanterine alınan Togg ile fotoğrafını paylaştı
Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerin kullandığı mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
05 Mayıs 2023 Cuma 10:41:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2023 Cuma 10:41:00

Togg'dan bir ilk daha: Akıllı cihaz pasaportu

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, Barselona'daki blokzinciri konferansı Avalanche Summit 2023 etkinliğinde, dünyada türünün ilk örneği olan akıllı cihaza entegre dijital varlık cüzdanının içinde akıllı cihaz pasaportu ile batarya pasaportunun da yer alacağını duyurdu.

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, Togg CEO'su Karakaş, Avalanche Summit 2023'te, şirketin USE CASE Mobility kavramı etrafında şekillendirdiği "Akıllı Cihaz", "Dijital Platform" ve "Temiz Enerji Çözümleri"ni paylaşırken, blok zinciri tabanlı akıllı kontratlarla kullanıcılara nasıl fayda sağlayacakları konusundaki çalışmalarını aktardı.

Dünyada türünün ilk örneği olan akıllı cihaza entegre dijital varlık cüzdanını dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023'te duyurduklarını anımsatan Karakaş, "Avalanche üzerine geliştirdiğimiz bu cüzdanla kullanıcılar hareket halindeyken dijital varlıklarına erişme, bunları güvenli bir şekilde görüntüleme, saklama ve aktarma, blok zinciri tabanlı oyunları akıllı cihaz üzerinde oynayabilme dahil sınırsız sayıda kullanım senaryosuna sahip oluyor.

Şimdi de bu cüzdan içinde ilk kez akıllı cihaz pasaportu ile batarya pasaportunu oluşturuyoruz. Kullanıcılar bu pasaport sayesinde blok zincir üzerinden cihaz parçalarının değişimi, servis bilgileri, tedarik zincirindeki süreçler gibi her türlü bilgiye güvenilir ve kolay bir şekilde erişebilecek. Parçaların nerede üretildiğinden tutun da bakım tarihine kadar akıllı cihaza ait her türlü bilgiye anında sahip olabilecek" ifadelerini kullandı.

Benzer şekilde batarya pasaportunu da kullanıcıların hizmetine sunacaklarını bildiren Karakaş, şunları kaydetti:

Farasis Energy ortaklığında enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurduğumuz Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri'nin ürettiği bataryaların pasaportunu, elektrikli araçların bataryalarına ilişkin tüm bilgileri içeren bir belge olarak düşünebilirsiniz. Bu belge, bataryanın üretim tarihinden kapasitesine, yaşına ve sağlık durumuna kadar birçok bilgiyi içeriyor.
Bu bilgilerin blok zincir üzerinde tutulması, bataryanın kökenini doğrulamaya ve izlenebilirlik sağlamaya yardımcı oluyor. Aynı şekilde karbon emisyonları ve sürdürülebilirlik performansı gibi takip edilmesi gereken konular da izlenebilir hale geliyor.
Birbirinden bağımsız ekosistemleri birbirine bağlamak ve kesintisiz akıllı yaşam çözümleri üretmek üzere blok zinciri teknolojisi üzerindeki çalışmalarımızı güçlü iş ortaklıklarıyla sürdüreceğiz. Yenilikçi çözümlerimizle kullanıcıların mobilite deneyimini başka bir noktaya taşımayı hedefliyoruz.
Etiketler : togg gürcan karakaş akıllı cihaz pasaportu
'Psikoloğa gidiyorum'

'Psikoloğa gidiyorum'
Doğuma bir ay kala

Doğuma bir ay kala
Ameliyat oldu

Ameliyat oldu
İstiridyeyle imtihan

İstiridyeyle imtihan
Kampa gidecek

Kampa gidecek
İyi ki sen olmuşsun

İyi ki sen olmuşsun
Aşk yok!

Aşk yok!
Elbet bir gün buluşacağız

Elbet bir gün buluşacağız
Kadir bana annemden daha yakın

Kadir bana annemden daha yakın

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX