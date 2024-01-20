Togg'da siparişler bugün başlıyor: Artık çekiliş olmayacak

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg için talep her geçen gün artıyor.

2023 yılında yapılan çekilişe katılıp sipariş veremeyen kullanıcılar, Togg'a sahip olmak için 5 gün boyunca başvuruda bulundular.

TOGG T10X MODELİ İÇİN YENİ BAŞVURU DÖNEMİ



Tüm tüketicilerin merakla beklediği gün geldi.

Türkiye'nin yerli ve milli aracı Togg'un T10X modeli için yeni başvuru dönemi başlıyor.

Togg'da bugünden itibaren çekiliş de yapılmayacak. Teslimatlar; sipariş sırası, konfigürasyon özellikleri ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre gerçekleşecek.

Genel sipariş döneminin başlaması ile sipariş ekranları tüm bireysel kullanıcılara açılacak.

TRUMORE UYGULAMASI ÜZERİNDEN BAŞVURULABİLECEK



T10X sahibi olmak isteyen tüm kullanıcılar, Togg'un mobil uygulaması Trumore üzerinden siparişlerini verebilecek. Sipariş vermek için App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indirip kimlik (ID) oluşturmak gerekecek.

T10F'NİN DE SENEYE ÜRETİME BAŞLAMASI PLANLANIYOR



Yerli ve milli imkanlarla üretilecek Togg'un yeni modeli T10F de bir süre önce tanıtıldı.

Türkiye'de en uzun menzile sahip fastback model elektrikli otomobiller arasına girecek olan T10F, tasarımıyla dikkati çekiyor. Aracın 2025 yılında üretim bandından çıkması planlanıyor.