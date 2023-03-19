Togg'a yoğun ilgi sürüyor... Siparişler 41 bine ulaştı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye'nin otomobili Togg için ön sipariş veren kişi sayısının 41 bin olduğunu açıkladı. Togg'un teslimatı ay sonundan itibaren başlayacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Togg T10x sipariş sayısının 41 bin olduğunun altını çizen Bakan Varank, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"'Yapamazsınız', 'Hani fabrikası nerede', 'Neresi yerli ki', 'Fabrikada üretim bandı yok ithal bunlar', '2 milyon liradan aşağı olmaz, kimse almaz' Bu cümleleri kuranları hatırladınız değil mi? Bugün itibarıyla Togg T10x siparişi 41 BİN oldu!"
Yapamazsınız,— Mustafa Varank (@varank) March 19, 2023
Hani fabrikası nerede?
Neresi yerli ki?
Fabrikada üretim bandı yok ithal bunlar,
2 milyon liradan aşağı olmaz, kimse almaz,
Bu cümleleri kuranları hatırladınız değil mi?
Bugün itibarıyla Togg T10x siparişi 41 BİN oldu! ���� https://t.co/DVQ4BoYepZ