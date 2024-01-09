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09 Ocak 2024 Salı 11:49:00 - Güncelleme:09 Ocak 2024 Salı 11:49:00

Togg'a binenler "bilgi otobanı"nda da hızlı yol aldı

Kaynak: AA

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Türkiye'nin otomobili Togg'un ekranından geçen yıl e-Devlet Kapısı'na 293 bin 864 giriş yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden edinilen bilgiye göre, 15'inci yılını dolduran e-Devlet Kapısı için 2023 yılı başarılarla geçti.

e-Devlet'e geçen yıl 4 milyar 398 milyon 511 bin 646 kullanıcı girişi gerçekleştirilirken bu sayı rekor olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin en büyük dijital hizmet sunan platformu niteliğindeki e-Devlet, vatandaşlara tek kapıdan hizmet verilmesini sağlamaya devam etti.

Her alandan insanların hizmete ulaşmasını sağlayan e-Devlet'e, Türkiye'nin 60 yıllık otomobil özlemini gidermesi ve milli otomotiv endüstrisinin dönüşümüne öncülük etmesi için yapılan Togg'dan da girilmesi dikkati çekti. Togg ekranından geçen yıl e-Devlet'e 293 bin 864 giriş gerçekleştirildi.

TOGG'DAN 6 BÜTÜNLEŞİK HİZMETE DOĞRUDAN ERİŞİM

Geçen yıl sonu itibarıyla 64 milyon 281 bin 459 kullanıcı sayısına ulaşan e-Devlet'e entegre kurum sayısı 1000'i aşarken buradan sunulan 7 bin 741 hizmete Togg'dan da doğrudan erişim sağlanıyor.

Türkiye'nin otomobilinden sisteme girenler, 6 bütünleşik hizmetten doğrudan yararlanabiliyor. "Araçlarım" kategorisinde farklı kurum ve kuruluşlarca araçlara ilişkin sunulan işlemlere tek noktadan ulaşabilen kullanıcılar, "İkametgahım" kategorisiyle yerleşim yerine ilişkin iş ve işlemleri doğrudan yapabiliyor.

"Çalışma Hayatım" kategorisinden hac ve umre işlemlerine, askerlikten varislerle ilgili konulara kadar hizmetlere de dünyanın her yerinden olduğu gibi Togg'un ekranından da erişim gerçekleştirilebiliyor.

TOGG'UN DİJİTAL EKRANI FARK OLUŞTURUYOR

Togg, mobilite deneyimini yeniden tanımlayarak, kullanıcıların günlük yaşamlarını kolaylaştırıp keyifli hale getirecek akıllı yaşam çözümleri geliştirerek, bu çözümlerini Trumore dijital platformu üzerinden kullanıcılarla buluşturarak farkını göstermişti.

Trumore platformunu oluşturan Earn.more (Kazan), Go.more (Gez), Play.more (Eğlen) ve Scale.more (Geliştir) başlıklarında mobilite ekosisteminin tüm fırsatları bu platformdan sunuluyor. Veriyi işleyip yapay zeka ile geliştirebilen T10X, daha çok kazandıran, gezdiren, eğlendiren ve sürekli gelişen bir akıllı cihaz olarak yollarda yerini almıştı.

12,3 inç gösterge ekranı ve 29 inç bilgi-eğlence ekranından oluşan 41,3 inç uçtan uca ekran deneyimi, 8 inç dokunmatik kontrol ekranı, araç içi sosyal kamera, yüksek hızlı mobil internet ve Wi-Fi hot spot özelliğiyle Snapdragon işlemcili dijital kokpit, T10X'de standart olarak sunuluyor.

Sürücüyle birlikte tüm yolcuları kucaklayan dijital bilgi-eğlence ekranı, hem bilgilerin kolaylıkla takibini hem de yolcuya özel içeriğin görünürlüğünü sağlıyor. Otomobilin sahip olduğu ileri teknolojiyi sadelikle iç mekan tasarımına yansıtan ekran, otomobilin akıllı bir yaşam alanına dönüşümünü destekliyor.

Etiketler : türkiyenin otomobili togg bilgi otobanı edevlet kapısı
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