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29 Nisan 2023 Cumartesi 22:33:00 - Güncelleme:29 Nisan 2023 Cumartesi 22:33:00

Togg yüklü tırlar yollarda: Sevkiyatlar devam ediyor

Kaynak: TRT Haber

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Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X, sipariş hakkı kazanan kullanıcılara teslim edilmek sevkiyatına devam ediyor.

Togg'un resmi sosyal medya hesabından, T10X'lerin teslimatıyla ilgili bir video paylaşıldı.

Paylaşımda, Togg Teknoloji Kampüsümüzden sevkiyatlarımız devam ediyor. Gemlik rengi akıllı cihazlarımız Bursa, Isparta, İstanbul ve İzmir'e, Oltu ise Kocaeli'ye doğru yola çıktı" ifadeleri yer aldı.

Togg'dan daha önce yapılan bir açıklamada, akıllı cihazların ilk kullanıcılar için evlerine teslim edileceğinin bildirilmesi dikkati çekmişti.

Etiketler : Togg Teknoloji cihaz modeli T10X
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